РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме школярох школи Петро Кузмяк отримана ище єдна кухарска роботня на котрей заинтересовани школяре мали нагоду опробовац ше у традицийним рецепту правеня домашнїх кексох на машинки.

Руководителька роботнї була педаґоґ, воспитач у Доме и предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради.

Нярадийова зацикавела красне число школярох, котри ше одушевели зоз поступком правеня, а потим их дзечнє и коштовали.

