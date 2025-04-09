Школяре ше здогадли на Штефана Чакана

Нове Орахово – Дзеци зоз Нового Орахова хтори уча руски язик зоз елементами националней култури, зоз свою наставнїцу руского язика пондзелок, 7. априла, здогадли ше на нашого писателя Штефана Чакана.

Дзеци зоз Нового Орахова хтори уча руски язик зоз елементами националней култури, зоз свою наставнїцу руского язика Татяну Дудаш пондзелок,7. априла, на годзини руского язика здогадли ше на писателя Штефана Чакана. Вон робел у нашей першей ґимназиї як професор биолоґийних предметох, а як член Редакцийного колеґиюма участвовал у пририхтованю першого числа новинох Руске слово. Пошвидко постал и главни и одвичательни редактор, як и редактор Руского народного календара за 1946. рок и першого числа часопису за руски дзеци Пионирска заградка. Преложел на наш язик и даскельо школски учебнїки з обласци биолоґиї и хемиї. Обявени му два кнїжки баснох у виданю НВУ “Руске слово”. Перша кнїжка “Басни” вишла 1971. року и за ню Штефан Чакан достал Невенову награду. Друга кнїжка под назву “Басни 2” вишла 1986. року.

Кед пошол до пензиї жил у Новим Орахове, дзе є и поховани и дзе ше находзи улїца зоз меном Штефана Чакана. Там ше школяре и висликовали после годзини руского язика на хторей читали твори того писателя.