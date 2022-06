Школяре штвартей класи нащивели млєкарню Дукат

ЗОМБОР – Школяре штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, вєдно зоз свою учительку Наду Колошняї, вочи законченю школского рока були на мини екскурзиї у Зомборе, дзе першенствено нащивели продукцийни погон млєкарнї Дукат, а потим обишли и знаменїтосци Городу Зомбора.

Нащива до млєкарнї реализована на поволанку родителя Деяна Сопку котри на функциї директора того подприємства. Керестурски школяре мали нагоду розпатриц найинтересантнєйши часточки продукцийного процесу, потим ше почасцели зоз продуктами, а достали и красни дарунки од управи компаниї.

Потим нащивели Городску хижу, центер Зомбора и його знаменїтосци, а екскурзию закончели зоз розвагу у городским дзецинским парку.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)