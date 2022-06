Школяре штвартей класи нащивели парнякох у Коцуре

КОЦУР – У орґанизациї Одбору за образованє при Националному совиту Руснацох, школяре штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк” мали нагоду нащивиц своїх парнякох у Коцуре.

Керестурских школярох на вилєт и друженє до Коцура и тамтейшей ОШ „Братство єдинство” провадзела їх учителька Нада Колошняї, а дочекали их парняки, и членїца НС и Весна Раґаї Цап котра тиж представяла домашню школу.

З тей нагоди о историї школи и образованю у Коцуре присутних поинформовала Раґаї Цап, надалєй нащивели Етно клуб „Одняте од забуца” и памятнїк Шлєбоди, а дзень закончели зоз красним друженьом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)