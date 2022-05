Школярка керестурскей школи на републичней Домияди

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕОҐРАД – Прешлого викенду, 14. и 15. мая, у Школярским центре Беоґрад, у главним городзе отримана републична Домияда зоз културней творчосци на хторей представительку мала и Штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

То була Зорица Бенарик, школярка IV року напряму туристично-готелиєрски технїчар, хтора ше змагала у дисциплини литературна творчосц, а хтору провадзела воспитачка Любица Няради. Попри часци за змаганє, за учашнїкох орґанизовани и рижнородни провадзаци активности.⁣

На републичней Домияди, тє. змаганю штредньошколцох зоз домох школярох з цалей Сербиї хтори виборели пласман, участвовали змагателє у рижних обласцох културней творчосци, a шветочно ю отворел министер просвити и наукового розвою Бранко Ружич.

Школярка керестурскей школи Бенерикова ше змагала зоз свою поезию, медзи 12 учашнїками, а то було други раз же ше дахто з тей школи пласовал по републични уровень змаганя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)