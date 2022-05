Школярки нашей школи успишни на змаганю у Новим Садзе

НОВИ САД – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” участвовала на змаганю у ришованю студиї случая по назву „Мой город, Европска престолнїца 2022. року”, у орґанизациї Универзитету Синґидунум у Новим Садзе.

Наша школа мала свойо представнїци зоз напряму туристично-готелиєрски технїчар хтори успишно презентовали свойо роботи, та 2. место освоєли школярки 3. року – Мила Карлаш, Бояна Божичич и Маша Керекеш, а 3. место освоєли школярки 4. року – Наташа Вуякович и Николина Прерадов.

Школярки наступели у провадзеню своїх менторкох – Бояни Милянич, Ренати Зорич и Єлени Миркович.

