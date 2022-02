Школяром додати нєроботни днї

БЕОҐРАД – Як вчера виявел министер просвити, науки и технолоґийного розвою Бранко Ружич, а по препоруки Тима за школи, принєшена одлука о вименкох Календара образовно-воспитней роботи за основни и штреднї школи, преноша медиї у Сербиї.

По пременкох у Календаре, попри двох нєроботних дньох пре державне швето (15. и 16. фебруар) и двох викендох, школяре буду мац вкупно дзевец нєроботни днї, так же перши роботни дзень будзе пондзелок, 21. фебруар, гварел министер.

Одлука принєшена после числених консултацийох и спатраня вкупней епидемийней ситуациї.

Пре тродньове предлуженє єшеньского розпусту у першим полрочю, як и пре тоту одлуку, школи маю обовязку до конца школского року надополнїц два роботни днї, а школски рок будзе предлужени за три днї и место по 21. юний, будзе тирвац по пияток, 24. юний 2022. року.

Настава ше, од пондзелку 7. фебруара, за школярох од 1. по 4. класу основней школи будзе одвивац нєпоштредно, а за школярох висших класох и штредньошколцох по комбинованим моделу.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)