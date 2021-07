Школяром припознаня Дружтва за руски язик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу нєшка на 12 годзин у просторийох Народней библиотеки (Школа Замок) уручи припознаня школяром Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк.

Припознаня тє. награди буду уручени за 2020. и 2021. рок цо влонї нє могло буц окончене пре епидемийну ситуацию, а додзелюю ше найвреднєйшим школяром на настави руского язика на концу двох образовних циклусох.

Мена добитнїкох наградох шлїдуюци: Награда Янко Олеяр: Тереза Будински IV-1 класа Ґимназиї за 2020. рок, Теодора Новакович IV-1 класа Ґимназиї за 2021. рок. Награда Славка Сабадош: Ксения Катрина IVа класа Oсновней школи за 2021. рок, София Симунович IVб класа Oсновней школи за 2021. рок, Милица Малинович VIIΙ класа Oсновней школи за 2020. рок, Андрея Hадь VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок, Лора Новакович VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок, Хелена Новта VIIIб класа Oсновней школи за 2021. рок.

Шветочносц з тей нагоди орґанизує Секция Дружтва у Руским Керестуре.

м. афич

