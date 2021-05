Школяром у Коцуре представена керестурска Стредня школа и Ґимназия

КОЦУР – У Основней школи Братство єдинство у Коцуре вчера, 13. мая, школяром осмих класох представена Основна и стредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и Ґимназия по руски, як можлїви вибор за предлуженє стредньошколского образованя на руским и сербским язику.

Школяром представени Школа, настава, интернат и провадзаци активносци у интернату. Зоз презентацию на видео-биму школяром указани и випатрунок Школи и школских просторийох, змесценє у интернату, школска библиотека, физкултурна сала, терховня и други просториї за рижни активносци.

Окрем домашнїх, на представяню керестурскей Школи присуствовали директорка Наталия Будински, педаґоґи школи Любица Няради и Марина Дудаш, професорки математики Винаї Оливера и Тат`яна Бучко-Рац котри бешедовали о напрямох котри Школа понука, як и о проєктох котри запровадзує. Школярки керестурскей Школи Силвия Маґоч, Валентина Полдруги и Саня Будински бешедовали о школованю, наставнїкох, живоце у интернату, алє и о рижних активносцох котри интересантни младим.

Спред Националного совиту Таня Арва-Планчак пояшнєла школяром на яки способ Национални совит помага тим котри предлужа школованє на руским язику у Ґимназиї, цо облапя стипендиї и безплатни интернат у першим року школованя.

Окрем Ґимназиї, школяром руского, алє и сербских оддзелєньох представени и напрям Туристични технїчар у Стреднєй школи у Руским Керестуре.

Директорка домашнєй школи Сенка Мученски подзековала госцом на представяню керестурскей Школи и Ґимназиї и визначела же школяре достали хасновити информациї о можлївосцох предлужованя стредньошколского образованя.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)