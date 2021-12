Шлїдуюци два пияци буду пиятками

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як дознаваме у Явним комуналним подприємстве „Руском”, идуци два пияци буду отримани пиятками, а нє соботами, кед иншак пиячни днї. Термин пияцу премецени пре швета, так же идуци два пияци буду 24. и 31. децембра.

Под час крачунско-новорочних шветох Руском будзе одвожиц шмеце по стаємним розпорядку, без пременкох. Часточно вименєни роботни час блаґайни котра 24. и 31. децембра будзе робиц лєм до 12 годзин, а други роботни днї без пременки 7 до 14 годзин.

