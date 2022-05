У рамикох конкурсу „Жени у фокусу”, хтори орґанизовали Делеґация Европскей униї у Сербиї и часопис Национална ґеоґрафия на сербским язику, фотоґрафия Ивани Медєши „Шлїд. Знак побиди” („Ожиљак. Знак победе”) вибрана медзи 20 найлєпшима, од вецей як 1 500 хтори сцигли на конкурс.

Конкурс отримани концом прешлого року, а бул часц мединародней кампанї „16 активизми процив насилства над женами”, хтора почала на Медзинародни дзень борби процив насилства над женами, а закончела ше на Медзинародни дзень людских правох. Под час тирваня кампанї, кажди дзень на дружтвених мрежох обявйовани вибрани фотоґрафиї з конкурсу. Штири побиднїцки фотоґрафиї и 16 хтори вошли до найузшого вибору були виложени и у Беоґрадзе, Нишу, а 8. марца и у Новим Садзе.

– Сцигли ми даскельо поруки най конкуруєм, алє сом цошка мала часу. Потим предлужели конкурс, здумала сом и тему, медзитим, особа хтору сом сцела фоткац нє могла и дзвигла сом руки. Вечар пред завераньом конкурсу була сом дома у Керестуре и пришло ми на розум же можем пробовац посликовац мою шестру. Почала сом фотоґрафовац, алє ше ми нє пачела сценоґрафия. Мойо праве теди цошка селєли, вируцовали ствари и кед сом обачела жвератко, вжала сом млаток, розбила го, нашла сом одвитуюце место за фотканє и так настала тота фотоґрафия. Послала сом ю пол годзини пред завераньом конкурсу. Гварела сом шестри же нє мушим освоїц место, же бим любела войсц лєм до топ 16 и, щиро, була сом барз щешлїва кед ми явели же ше то и случело – приповеда Ивана.

Кед єй орґанизаторе обявели фотоґрафию на дружтвених мрежох, Ивана достала барз вельо похвали, а як стої у опису тей обяви – инспирация за наставанє тей фотоґрафиї жена хтора победзела рак першох „и тераз є здрава и щешлїва. Плус, то моя шестра и потребна ми є ище у живоце.”

Ивана роби як фотоґраф у єдней фирма хтора ше занїма зоз услужним дизайном, водзеньом дружтвених мрежох итд. дзе роби и дизайн и пририхтованє. Тиж так, єдна є зоз сновательох ґрупи „Уфоткованє”, прейґ хторей зоз колеґом у Новим Садзе тримали и курс за фотоґрафию. Предава фотоґрафиї и на сток сайтох, а праве єй роботи краша и нєдавно обявену „Мацерову руску кухарку”.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)