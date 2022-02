РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди наиходзацого державного швета Стретения, Дня державносци котре ше будзе означовац 15. и 16. фебруара, ЯКП Руском будзе одвожиц шмеце по стаємним розпорядку.

Тоти два днї каса за уплацованє нє будзе робиц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)