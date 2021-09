Шпацир Бамбийовцох за Тидзень мобилносци

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґу означовантю Европского тижня мобилносци, вчера ше придружели и дзеци зоз ПУ Бамби з Кули, и зоз шицких його дзецинских заградкох на териториї општини. Манифестация означена и у образовних установох у Руским Керестуре

У керестурскей дзецинскей заградки Цицибан з тей нагоди, попри едукативней часци наймладших, отримани и шпацир по центре валала, а пополадньово ґрупи мали спортски бависка у своїм дворе. У керестурскей Школи Петро Кузмяк Тидзень мобилносци окреме означени у трецей и штвартей класи зоз шпациром на вибраней траси у валалє.

