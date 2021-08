Шпиванка „Вельки, мали чловекˮ наградзена и за мелодию, и за текст

РУСКИ КЕРЕСТУР –У рамикох Фестивалу рускей култури Червена ружа, вчера у дворе рускокерестурскей Школи Петро Кузмяк отримане 53. Червене пупче, музична манифестация дзецох на хторим виведзени 14 шпиванки.

На тогорочним Пупчу награду за найлєпшу нову композицию освоєла шпиванка Вельки, мали чловек Кристини Афич, у виводзеню Антониї Рац зоз Бачинцох, а иста композиция достала и награду за найлєпши текст, автора Славка Афича.

Друга награда припадла композициї Майстор тата-мата, за котру музику написала Марина Роман, текст Владимир Дудаш, а зоз шпиванку наступел Исак Новта, док трецонаградзена була композиция Бабова вишня, Дориана Чизмара, на текст Дорики Чизмар, а у виводзеню дуету Сташи Малинович и Ребеки Сабадош.

Манифестация отворена з традицийну шпиванку Нашо швето, а закончена з Тисяч радосцами, хтори одшпивал Хор Шкорванчки Дому култури Руски Керестур, под руководительством дириґентки Лидиї Пашо.

На початку наступели и наймладши учашнїки зоз музичней оводи предшколскей установи Цицибан у Руским Керестуре, котри одшпивали писнї Курчатко и квока, и Купанє, плюсканє. Їх руководителька Таня Фейди, а на гармоники их провадзел Мирон Сивч.

Окрем наградзених, на Пупчу участвовали и Лена Шомодї и Станислава Новакович хтори у дуету наступели зоз писню Гудаци прави, Маґдалени Горняк Лелас, на текст Ани Тамаш, потим Иван Фейди одшпивал писню Дїдо шнїжнїк, за хтору музику написала Весна Медєши, а текст Мелания Римар.

Попри пейц нових шпиванкох, на Пупчу були виведзени и пейц шпиванки за хтори направени рисовани анимациї, та так писню Гусаре одшпивали Шкорванчки, зоз писню Перши шнїг наступел квартет у составе – Ана Мария Сопка, Лара Папуґа, Лена Зелич и Клара Дуджар. Писню У бабовим заднїм дворе одшпивали Доротеа Рамач и Корина Будински, писню Нєшор виведли Ема Живкович и Каролина Пап и на концу о Мукох любови шпивал трио – Лука Фа, Марко Колошняї и Адриан Гарди.

Аранжмани и матрици за нови композициї зробел Мирослав Пап, нови композициї и тексти оценьовал фахови жири у составе – Ксения Бодянец, Геленка Гарвильчак, Мирко Преґун и Мирон Сивч, руководителька Червеного пупча и авторка конферанси була Марина Дудаш, а водзели ю Мая Надь и Адриана Надь.

Понеже концепция тогорочного Пупча була кус вименєна, на школскей бини наступели лєм солисти зоз дзецинскима шпиванками, а танєчни точки дзеци виведли истого дня, на Одгукох ровнїни.

