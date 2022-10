Шпоровац струю без загрожованя комфора

Рестрикциї нє будзе, алє треба пременїц одношенє ґу енерґиї. Ми трошиме штири раз вецей струї oд просека у державох ЕУ и за початок треба зменшац трошенє голєм за 15 одсто.

Цени енерґентох у жемох реґиону и Европскей униї, по информацийох хтори доступни, остатнїх мешацох вше векши, и вельки обаваня же чи на жиму будзе достаточне зогриванє квартельох и просторийох за роботу. Питанє чи енерґенти буду доступни у мири у хторей су потребни индустриї и тельо кельо гражданє звикли децениями потераз. Же би ше кельо-тельо зменшало неґативни пошлїдки шветовей енерґетичней кризи на нас, и у нашей жеми тиж єст препорученє же би ше першенствено струю рационално трошело.

Министерка рудокопства и енерґетики Зорана Михайлович гвари же нє будзе рестрикциї, алє же струю треба шпоровац же би ше менєй пенєжи давало на увоз струї. Вона гвари же од октобра прешлого року по тераз за увоз струї и ґазу дати скоро два милиярди евра и док почнє жима, увоз будзе векши за 15, або 20 одсто од вкупного трошеня, а то милиярди еврa.

ХТО ЗМЕНША РАХУНОК ИЩЕ И ЗАРОБИ

– Предложели зме препорученя за шпорованє струї, хтори ше одноша на обисца, державну управу, явни подприємства и шицки державни институциї, по хторих мож зашпоровац 15 одсто. Обисца творя 42 одсто вкупних трошительох и ту мож досц зашпоровац. Жадаме стимуловац людзох же би шпоровали и же би так заробели, а терашнє трошенє ше поровна зоз прешлорочним у истим периодзе. Обисца хтори зменшаю трошенє од 10 до 20 одсто достаню 10 одсто попуст на рахунох. Тоти обисца хтори зменшаю трошенє струї од 20 до 30 одсто достаню 20 одсто попуст на рахунок, а шицки хтори зменшаю трошенє за 30 и вецей одсто, достаню 30 одсто попуст на рахунок – гварела Михайловичова.

ПРЕМЕНЇЦ ЗВИКНУЦА

Державни секретар у Министерстве енерґетики Зоран Лакичевич виявел же ше з пременку звикнуцох гражданох може зашпоровац вельо електричней енерґиї и то нє загрожи нїчий комфор и безпечносц.

– И з малим шпорованьом можеме помогнуц держави же би менєй пенєжи давала за увоз струї. У обисцох мож зашпоровац зоз рационалним хаснованьом електричних апаратох як цо бойлер, шпоргет, фрижидер, райбачка, машина за помиваня судзини, хаснованє лед грушочкох – гварел державни секретар Лакичевич.

Министерство енерґетики вецей як рок роби на програми зменшаня трошеня енерґиї так же гражданом дава субвенциї же би унапредзели енерґетичну ефикасносц своїх обисцох.

– Министерство дава гражданом субвенциї од 50 одсто за кладзенє изолациї на фасади и закрица хижох, за кладзенє облакох и дзверох зоз пвц материялу, як и за кладзенє соларних панелох на хижи. Понеже Сербия троши штири раз вецей енерґиї у одношеню на просек ЕУ, Министерство и пред тим як наступела шветова енерґетична криза препознало значносц шпоровая енерґиї – гварел Лакичевич. Вон гварел и же тота програма субвенционованя будзе предлужена, бо гражданє за ню указали вельке интересованє.

По тераз свойо плани шпорованя до Министерства послали 102 локални самоуправи, 34 явни подприємства и 35 вельки привредни субєкти.

ПРЕПОРУКИ НЄ ОБОВЯЗУЮЦИ

Министерство обчекує же препоруки за шпорованє електричней енерґиї буду применєни дзе ґод и у хторей мири годно, а вони ше нє одноша на шпиталї, дзецински заградки, школи и установи социялней защити. Обчекує ше же предложени мири принєшу шпорованє 10 до 15 одсто од вкупного трошеня електричней енерґиї у Сербиї у одношеню на прешли рок. Препоруки за шпорованє струї нє обовязуюци, алє зоз пременку звикнуцох мож досц зашпоровац.

