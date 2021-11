Штвартками роби дзецински дохтор

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од вчера, у керестурскей амбуланти каждого штвартку будзе робиц педиятар од 8 до 12 годзин.

Проблем нєдостатку кадру и дзецинских дохторох дочасово ришени, по контракту анґажовани надалєко познати дохтор Блаґоє Маркович котри ма длугорочне искуство педиятра у Доме здравя Кула, а потим и на педиятриї у Общим шпиталю у Вербаше.

Як дознаваме од директора Дома здравя Кула, др Жарка Шевина, средства за дополнююце анґажованє педиятра видвоєла локална самоуправа, др Маркович штвартками будзе у Руским Керестуре, а пиятками у амбуланти у Крущичу. На исти способ зоз средствами локалней самоуправи до кулского ДЗ анґажовани на по два днї специялиста пулмолоґиї и психиятриї.

Розпорядок роботи пулмолоґа и психиятра будзе правени каждого тижня, понеже то специялисти котри уж стаємно анґажовани у других установох, та ше їх робота будзе прилагодзовац ґу їх шлєбодним дньом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)