Штверо Керестурци на лїстини коалициї коло СНС

КУЛА – Општинска виберанкова комисия (ОВК) нєшка рано на 6 годзин преглашела першу лїстину за наступни локални виберанки под назву АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия! Локални виберанки у општини Кула буду отримани 29. марца.

Лїстину поднєсла коалиция котру пред даскельома днями подписали: Сербска напредна странка, Социялистична странка Сербиї, Союз войводянских Мадярох, Сербска радикална странка, и Заєднїца Сербох.

Представнїки позберани коло тей коалициї, материял зоз оверенима 4.100 подписами придали вчера вечар, медзитим ОВК им наложела же би одклонєли нєдостатки, прецо лїстина нє преглашена такой вечар.

На тей лїстини за општинских одборнїкох медзи 37 предложени мена, находза ше и штверо зоз Руского Керестура – технїчар друкованя Михайло Пашо, дипл. инж. польопривреди Батьо Зарубица, пензионерка Мария Шепински, и театрални режисер Владимир Надь.