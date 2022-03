Штредньошколци участвовали у змаганю Кенґур без гранїцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре штреднєй школи Петро Кузмяк, напряму Туристично-готелиєрски технїчар и ґимназиї участвовали у медзинародним змаганю зоз математики Кенґур без гранїцох, у катеґорийох котрим припадаю К2 и К3.

Школяре мали нагоду превериц свойо обще знанє зоз математики зоз ришованьом рижних задаткох дзе требало хасновац лоґичне и комбинаторне роздумованє, розуменє текстуалних часцох и применьованя уж здобутих знаньох.

Змаганє Кенґур без гранїцох орґанизує Дружтво математичарох Сербиї, отримує ше у вецей як 90 державох, шицки учашнїки доставаю исти задатки котри ше ришую у матичней школи, а у Сербиї є отримане 17. марца.

После обявйованє резултатох, найлєпши буду участвовац у финалним змаганю на Сербскей олимпияди Кенґур без гранїцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)