Штредня школа Петро Кузмяк вибрана до Петници

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Конкурсу за образовну програму „Знанє за отримуюци розвойˮ Виглєдовацкей станїци Петница и Националного конвенту за Европску унию вибрана участвовац и Штредня школа Петро Кузмяк з Руского Керестура, медзи 15 школами, од 102-ох приявох кельо сцигли на Конкурс.

У програми зоз керестурскей Школи буду участвовац школярки Ґимназиї на руским язику Мария Горняк и Силвия Маґоч, а координаторки проєкту професорки Лидия Пашо и Тереза Катона.

Образовна програма „Знанє за отримуюци розвойˮ ма три цалосци. Перша ше одноши на едукативни семинар за школярох на тему отримуюцого розвою, цо будзе реализоване у виглєдовацкей станїци Петница. Друга часц програми ше одноши на доробок проєкту зоз хторим конкуровала керестурска Школа.

Штири найлєпши проєкти буду финансовани зоз по 1 000 еврами, а треца цалосц подрозумює же проєкт ма буц имплементовани у локалней заєднїци.

Проєкт потримала Амбасада Републики Нємецкей у Беоґрадзе.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)