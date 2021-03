Же би чловек могол дац другому чловекови позитивну енерґию и красни думки, и од шерца жадац шицко найлєпше, муши у себе ношиц шицко цо сце дац. Оля Русковски зоз Коцура, 34-рочна дзивка, попри фаху воспитачки и гобия же на креативни способ злєпшує людзом красни збуваня зоз краснима словами, свойо щесце и енерґию дополнює зоз горяцтвом.

Горяцтво спорт у хторим чловек, окрем физичней кондициї, зоз природи бере гевто найлєпше, а то погляди, пейзажи, швижи воздух и природне подзвигованє гормона щесца. Того року, наполня ше два роки як Оля активна у тим спорту. На єй твари видно позитивну енерґию, щесце, кондицию и задовольство.

Як ши вибрала горяцтво як спорт зоз хторим ше сцеш занїмац?

Оля Русковски: Вибрала сом горяцтво прето же барз любим природу, путованя, друженя, а и саму физичну активносц як, наприклад, шейтанє, бициклизем, беганє, плїванє…

Цо подрозумює алпинизем и горяцтво, и кому биш го препоручела?

О.Р: Алпинизем найвекши ступень горяцтва, екстремни спорт, дзе ше подрозумює пендранє понад 2 000 мнв по вертикалних теренох и за то потребне знанє и схопносц, психофизична стабилносц, физична кондиция и технїчна опрема. Препоручуєм го шицким, перше пре здрави способ живота, а вец пре тото же мож видзиц барз красни предїли и упознац правих приятельох.

Задовольна ши зоз клубом у хторим ши член?

О.Р: Мойо активне занїманє зоз горяцтвом почало у Горяцким дружтве „Железничар” у Новим Садзе, хторе иншак найстарше дружтво у тим городзе. Зоз нїма сом направела свойо перши крочаї и барз ми помогли цо ше дотика знаня о горяцтве, кондициї и наисце сом им подзековна на тим. Зоз нїма сом була на велїх акцийох, алє ми окремна була у Крушевцу на Ястребцу, дзе сом ше випендрала на свой перши верх на гори, хтора ше вола Шветла стина на висини од 1 370 мнв. Тото искуство и чувство треба дожиц, нє мож описац яке є моцне и красне за єдну младу особу як я. Познєйше сом по препорученю прешла до другого клуба, а то Горяцко-рекреативна секция Нови Сад. Ту шицки члени моїх рокох, а тоти цо кус старши млади у духу.

Дзе ши потераз була и цо ши нащивела?

О.Р: Окрем Фрушкей гори, була сом на горох Цер (Шабац), Клисура рики Ґрадац (Валєво), Каблар (Чачак), Златар (югозаходна Сербия), Меандри Увца (Сєница), Чарни верх и Субєл (Дивчибари).

Як ше складаш зоз екипу зоз Клуба?

О.Р: Можем повесц же и у тим Клубу дзе сом тераз и у предходним, екипа функционує як єдна велька фамелия, хтора вше полна зоз позитивну енерґию, ошмихом и дзеку помогнуц кед затреба. А сама природа и час препровадзени у природи уплївує так же ше крашнє чувствуєме.

Чи то драги спорт и цо потребне за єдно шейтанє?

О.Р: Цо ше дотика опреми, дахто хто почина зоз тим, нє муши видвоїц барз вельку суму. Потребне мац приємну и квалитетну обуй, и палїци хтори ше хаснує за помоц при пендраню. Остаток мож докупиц у каждим моменту, а за єдно шейтанє потребни руксак, ґардероба (панталони, якна зоз капулячу, кабаница, активни споднї шмати, дукс, шапка, рукавици, ботоши), а од дробнєйшей опреми окуляри, лампа хтора ше кладзе на чоло… Потим лїки, пакет першей помоци, средства за гиґиєну, прибор за ориєнтацию, єдзенє и пице.

Яки циль биш любела посцигнуц?

О.Р: Циль хтори бим любела посцигнуц то пойсц на верхи горох на хтори ше дакус чежше випендрац и звонка нашей держави, а можебуц пробовац и дакус екстремнєйши вид горяцтва док будзем за тото порихтана. До теди, намагам ше уживац у каждей акциї хтору сом годна вихасновац.

Фото: Горяцке дружтво „Железничар”, Горяцко-рекреативна секция Нови Сад

