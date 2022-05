Щешлїви су же маю церкву и же су вєдно

БЕОҐРАД – У грекокатолїцкей церкви св. Кирила и Методия у Крунскей улїци у Беоґрадзе всоботу, зоз Службу Божу на 11 годзин, хтору служел парох о. Иґор Вовк, преславени Кирбай.

Парох привитал шицких присутних, а окреме представнїка Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами Влади Републики Сербиї Ґаврила Ґрбана, предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача и пана Матфея Шахина и госцох з України.

Апостол читал Александар Планкош, хтори и предводзел шпиванє. У своєй казанї на руским, українским и сербским язику, о. Вовк наглашел важносц молитви, заєднїцтва, блїзкосци и кед дахто у нєщесцу и глєда помоц. По його словох, християнство у спокуси, бо людзом найлєгчейше осудзиц, огваряц и нє препознац Христа у других особох.

После Служби було мированє, а потим аґапе. У пригодней програми парохиянє О. Скопляк, О. Радович и А. Планкош пречитали даскельо писнї Тараса Шевченка по українски, руски и сербски.

Парохиянє ше дружели и здогадовали як було скорей на преславох, бо того року означени уж 18. Кирбай у Беоґрадзе. Велї приходзели и зоз околних местох, а нажаль дзепоєдни и умарли. Заш лєм, слава Богу, даскельо млади фамелиї почали порядно приходзиц зоз дзецми.

Того року Кирбай бул скромно порихтани, алє и попри тим, шицки були задовольни, полного шерца, гуторяци же су щешлїви же ту маю церкву и же су вєдно.

