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СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ
Прешли 40 днї як ше 2. септембра 2022. року до вичносци преселєл наш мили и добри супруг, оцец, дїдо и швекор
ЮЛИЯН ПАП
(1943–2022)
з Нового Саду
Занавше останєш глїбоко у наших боляцих шерцох, хибиц нам буду щири и поучни розгварки з тобу, твоя любов и пожертвовносц. На твоїм столє остали нєдописани стихи и нєпречитани кнїжки... З любову и почитованьом у смутку остали: супруга Иринка, синове Мирослав и Борис, унукове Мирослав, Олександр, Михаило и нєвести Иринка и Мая
Спочивай у мире Божим!