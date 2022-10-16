Прешли 40 днї як ше 2. септембра 2022. року до вичносци преселєл наш мили и добри супруг, оцец, дїдо и швекор





Занавше останєш глїбоко у наших боляцих шерцох, хибиц нам буду щири и поучни розгварки з тобу, твоя любов и пожертвовносц. На твоїм столє остали нєдописани стихи и нєпречитани кнїжки... З любову и почитованьом у смутку остали: супруга Иринка, синове Мирослав и Борис, унукове Мирослав, Олександр, Михаило и нєвести Иринка и Мая

Спочивай у мире Божим!