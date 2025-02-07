ЮЛИЯН ФЕЙДИ





Час преходзи, а жаль за тобу вше исти. У шерцох ши нам зохабел вичну любов. Хиби нам твой глас, твой ошмих, твойо франти и поради... шицко нам твойо хиби. Хибиш нам барз, часто це споминаме и здогадуєме ше твоїх цеплих словох. Чувствуєме же ши з нами, гоч це нє видзиме. Твойо наймилши – супруга Мелана, дзивка Терезия и жец Михайло, син Тихомир и нєвеста Тат'яна, унучата Валентина, София, Ивана и Иґор

Най це ангелчки чуваю, спочивай у мире Божим!