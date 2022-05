Ютре Вознесениє Господнє и Водицов тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре припада швето Вознесениє Господнє. Почина и Водицов тидзень.

Вознесениє означує подїю кед ше о 40 днї потим як воскреснул Исус вознєсол на нєбо. Служби Божо буду на 8 и 19 у катедралней церкви, а на 10 у Водици.

З тоту Службу у Водици почина и традицийни Водицов тидзень и будзе тирвац по 31. май. У тим тижню, понеже май у Церкви пошвецени Мариї Богородици, у Водици кажди дзень буду Служби Божо, вечарами на 19 годзин.

Водицов тидзень ше закончує зоз нєзаповеданим шветом Царици Богородици и тиж Литурґию на 19 годзин.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)