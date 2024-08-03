Ютре огньогасци орґанизую Пена парти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво на ютре, 4. авґуста, орґанизує уж традицийну журку зоз пену за наймладших Керестурцох.
Журка почина на 15 годзин опрез Огньогасного дому, поволани шицки заинтересовани, уход ше нє наплацує.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
РУСКИ КЕРЕСТУР – Добродзечне огньогасне дружтво на ютре, 4. авґуста, орґанизує уж традицийну журку зоз пену за наймладших Керестурцох.
Журка почина на 15 годзин опрез Огньогасного дому, поволани шицки заинтересовани, уход ше нє наплацує.