Ютре „Позитивна минута”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу наютре на 18 годзин будзе отримане стретнуце Позитивна минута хторе пририхтує ш. Михаїла Воротняк, а на тему Хорота и церпенє у Библиї.

Така тема будзе пре актуални Шветови дзень хорих хтори ше у Католїцкей церкви означує 11. фебруара, на нєзаповедане швето Лурдескей Мариї.

Стретнуца у другим сериялу Позитивней минути тиж ше отримую кажди други тидзень. Поволани на нїх заинтересовани шицких ґенерацийох, а понеже су информативно-формативни зоз собу треба вжац и прибор за призначованє.

