РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзка Совиту Месней заєднїци, 26. по шоре, будзе отримана наютре, 30. децембра з початком на 19 годзин, у просторийох Месней заєднїци.

На схадзки будзе прилапйованє записнїкох зоз 24. и 25. схадзки, приношенє одлуки о прилапйованю Финансийного плану за 2021. рок, у складзе зоз додзелєнима апроприяциями зоз Одлуку о буджету Општини Кула за 2021. рок, а будзе и вибрани секретар Месней заєднїци Руски Керестур на период од 4 роки.

