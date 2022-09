Явна библиотека „Данило Киш” розписала Єшеньски конкурс 2022

ВЕРБАС – Оддзелєнє за дзеци и младих Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше розписало традицийни литературно-подобови Єшеньски конкурс 2022, за школярох шицких основних и стреднїх школох вербаскей општини. По сообщеню Явней библиотеки, поволани шицки школяре же би допринєсли значеню теми под назву „Читай витру облюбени кнїжки”.

Литературни и подобово роботи потребне доручиц особнє, лєбо послац по пошти на адресу Явней библиотеки „Данило Киш”, Маршала Тита 87, Вербас.

На роботи потребне визначиц мено и презвиско автора литературних лєбо подобових роботох, як и школу до котрей ходзи, контакт телефон каждого учашнїка окреме, и мено и презвиско його ментора (учителя, предметного наставнїка, лєбо професора).

Число литературних и подобових роботох з котрима мож участвовац на конкурсу нє огранїчене.

Роботи треба послац найпознєйше по пияток, 14. октобер.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)