Явна поволанка: даруєме архивни виданя НВУ „Руске слово”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – НВУ „Руске слово” поволує насампредз правни особи, односно установи и орґанизациї котри робя у обласци рускей култури, образованя, инфомовня и язика же би ше явели кед жадаю архивни виданя и прикладнїки новинох, часописох и календарох у виданю НВУ „Руске слово”.

Концом юлия и початком авґуста Туристичне здруженє Руски Керестур орґанизує Младежски волонтерски камп, у котрим ше будзе пораїц архив НВУ „Руске слово” у будинку бувшей Друкарнї у Руским Керестуре.

З оглядом же по новим закону о архивованю НВУ „Руске слово” длужне ушориц свою архиву, а самим тим и зменшац число прикладнїкох и рочнїкох своїх виданьох котри ше потераз чувало, уж познате же вельо того ше будзе мушиц одруциц як стари папер.

НВУ „Руске слово” прето жада подзелїц богати и драгоцини вишки своїх виданьох, медзи котрима даєдни и зарамиковани, правним особом, алє и гражданом.

Зантересовани най пишу на: boris.varga.direktor@gmail.com.

На розполаганю буду и стари руски машинки за друкованє и други дробнїчки и публикациї, котри буду доступни и под час Младежского волонтерского кампу од 26. юлия по 7. авґуст 2021. року, опрез будинка дакедишнєй Друкарнї у Руским Керестуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)