Явна поволанка за участвованє на „Ружи” тирва по 30. април

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явна поволанка за участвованє младих на тогорочним Фестивалу рускей култури Червена ружа, котру обявел його Програмни одбор, тирва по 30 април.

Приявиц ше мож за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, дзе право участвовац маю млади од 15 по 30 роки, потим Змаганє за найлєпшу авторску композицию и Змаганє за найлєпши цалосни наступ, з тим же за авторох тексту, музики и аранжману, як и самого интерпретатора, нєт старосна гранїца.

Право змагац ше маю шицки млади у шицких трох катеґорийох, окрем потерашнїх побиднїкох у змаганю за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у другей и трецей катеґориї, а и того року, змагателє можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ.

Зоз прияву, змагателє предкладаю шпиванку зоз котру жадаю наступиц, а о конєчним вибору, можу ше порадзиц зоз орґанизатором.

У прияви треба назначиц мено и презвиско, имейл адресу, число телефона, катеґория(ї) за котри конкурує, наслов(и) шпиванки(ох), мено автора и форму музичного провадзеня.

Прияви треба посилац на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, на число телефона: 025/703-357, на е-маил адресу dk.kerestur@gmail.com, або Андрейови Оросовому на число телефона 061/704-292-0, або на е-маил: orosasta@gmail.com

Цалосни текст Явней поволанки мож пречитац и на сайту Дома култури Руски Керестур https://domkultureruskikrstur.com/, а вецей информациї мож достац и на Фейсбук и Инстаґрам бокох Дома култури Руски Керестур.

Фестивал Червена ружа будзе отримани од 1. по 3. юлий.

