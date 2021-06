Явна поволанка за фахову праксу

КУЛА – Општина Кула и Национална служба за занятосц 28. юния розписали Явну поволанку за витворенє мири фаховей пракси у 2021. року. Явна поволанка розписана у согласносци зоз Акцийним планом општини за занятосц у тим року. Оглашка важи 8 днї од дня обявйованя на сайту Општини Кула.

Фахова пракса значи фахове оспособйованє нєзанятих за самостойну роботу у фаху за хтори здобуте одвитуюце образованє – фахова приготовка, а пре окончованє приправнїцкого стажу. Фахова пракса ше витворює без заснованя роботного одношеня, а єй финансованє тирва найдлужей 12 мешаци.

Право конкуровац маю особи зоз штредню и високу фахову приготовку – основни студиї, а шицки дополнююци информациї мож достац у НСЗ – Филияла Зомбор на тел. 464-054, 464-048, лєбо на сайту www.nsz.gov.rs.

