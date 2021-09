Явна розправа о ребалансу буджета

ЖАБЕЛЬ – У општини Жабель тирва явна розправа о Нарису одлуки о ребалансу буджета општини Жабель за 2021. рок, хтора тирва од 25. авґуста по 8. септембер.

З тей нагоди поволани шицки заинтересовани правни и физични особи у општини Жабель, же би дали свойо предлоги, зауваги и суґестиї на наведзени Нарис одлуки. Текст Нарису доступни за явни увид у општини Жабель, у канцелариї руководителя Оддзелєня за финансиї и буджет и на интернет порталу www.zabalj.rs.

Учашнїки явней розправи и други заинтересовани можу у писаней форми доручиц свойо предлоги, зауваги и суґестиї, так же их доруча на писарнїци општини Жабель, лєбо руководительови Оддзелєня за финансиї и буджет, на email: finansije.zabalj@gmail.com по 6. септембер по 12 годзин.

