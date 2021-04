Явни конкурс за додзельованє средствох за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох

КУЛА – Општина Кула розписала конкурс за додзельованє средствох за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох.

Вкупни винос финансийних средствох хтори опредзелєни за финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох у 2021. року по тим конкурсу виноши 500.000 динари за проєкти обнови просторийох за роботу у власнїцтве/совласнїцтве здруженьох гражданох националних меншинох.

Финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох подрозумює финансованє проєктох здруженьох гражданох националних меншинох з хторима ше доприноши афирмациї роботи здруженьох и витворйованю їх цильох.

Учашнїк конкурсу треба же би виполнєл шлїдуюци критериюми – же би бул уписани до одвитуюцого реґистру у складзе зоз Законом, же би мал шедзиско на териториї општини Кула, же би понукнута програма/проєкт доприношел афирмациї роботи здруженьох и витворйованю їх цильох, як и задовольованю потребох и интересох припаднїкох националней меншини зоз териториї општини Кула, и же би ше просториї находзели у власнїцтве/совласнїцтве здруженя гражданох националних меншинох.

