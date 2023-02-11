Явносц – цихосц або кричанє

Яку проєкцию себе жадаме у явносци? Важнєйше буц мудри чи секси? Або ше похвалїц яки ши културни, нєзаинтересовани, модерни; указац же маш драги шмати, чи ґлумиц же ши нє обтерховани зоз тим же наглашиш же це нє бриґа за цудзи драги шмати. Бешедовац о шицким, або нї о чим? Випаднє же ши прекопирал, чи випаднєш глупи? Пре себе, чи пре других? На концу, буц явни або нє?

Ту мож и гевто – Буц чи нє буц?

Пред пейцома днями Фейсбук преславел 19 роки од снованя. Зявел ше, зашалєли людзох, вони го жедли, ошалєли явносц и у остатнїх даскелїх тижньох людзе на дружтвених мрежох яґод кед би указали цалу свою красоту и горор интернет сервису хтори (лєм?) оможлївює рижни форми комуникациї и особней презентациї.

На дружтвених мрежох од початку рока повинчовали зме швета и пожадали щешлїви Нови рок шицким хтори нам далєко, а любиме их, хвалєли зме ше зоз ядловцами, дзецинскима бависками и ошмихами, першима пахульками, а вец… Billy Robertson и Єлена крпице сцу ми буц приятелье на Фейсбуку. Превельо слики и знїмки гореня цалих громадох баднякох и „славеня” Крачуна, барз гласни тоти хтори єдини знаю правду же яки пошлїдки може мац тота або гевта вакцина, уж ми ше вяка од ґрупох мамох дзе кажда мама зна як би вона лєпше дойчела, кармела, одховала цудзе дзецко, як би мужа зохабела кед би ю лєм раз вдерел…

А могли сце у коментарох „наживо” провадзиц як єдна жена, академска малярка и директорка школи, преглашена за босорку прето же нє дала же би ше церковни православни обряди вязали за означованє Дня просвитителя у институциї. По Уставу.

Превельо слики вовкох на профилох…

Гашиш, а на телевизиї або на новинарских порталох тиж превельо шицкого – Новак Дьокович зумовани сто раз же би шицки видзели як плаче; вибер преписка жени з Америки з мацеру, хтору вола до помоци пред тим як цо ю супруг забил и сто и єден наслов о Косове и предсидательови держави хтори нє вистка, алє лєм думка, коментар, жаданє, а вовки ше коца зоз цитатами…

Роздумуєм о тим же кельо зме ше страцели у стварносци тей явносци? За цо вона служи? За перформанс, забаву чи правдиве повязованє и информованє и чи знаме розлучиц же хто за цо и цо за цо? И цо кед дакеди наисце дацо важне? Кед даєден приятель напише статус з хторим вола до помоци, цо кед даєдна мац достанє погришни здравствени совит за свойо дзецко и кед дакому єден коментар будзе превельо, як хлапцови Младенови зоз Лакташох. Чи и тото прейдзе коло нас прето же го нє препознаме, прето же зме уж отупели?

Як кед гевтот хлапец превельо раз кричал „вовк, вовкˮ кед вовка нє було…