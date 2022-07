Як дюрдьовски дзеци виратовали древо

Велї з нас маю окремне место дзе ше любя бавиц зоз пайташами и хторе би нє меняли нїзач на тим швеце. То таке як други дом, лєм за бависко, за нови приятельства, за перши тайни… Дзецом у Дюрдьове єдно з таких местох то улїчки Святосавска и Миколи М. Кочиша у хторей роками рошнє добре познате єдно древо ганьблївей мимози. Ниа цо наймладши дзецински главки зробели кед чули же хтошка сце вирубац їх древо.

Шицко було у шоре потамаль док ше нє розглашело же ше у валалє поставя бандери и же Електровойводина предвидзела же на месце облюбеного древа треба же би стала нова бандера. Роботнїки при древе забили колїк, и то бул перши знак же треба цо скорей дацо превжац. Дзеци ше зишли и дали до акциї ратованя їх древа. Нє знали анї сами як почню, а вец ше здогадли же порушаю петицию! Значи, требало им єден клайбас, єдну теку и цо вецей людзох хтори ше до тей теки подпишу. Кед их валалчанє потримаю, теку з петицию же би ше древо нє вирубало однєшу людзом хтори далєй прешлїдза їх вимогу гевтим цо о тим одлучую. Так думали.

Дзеци ше порозбеговали по улїцох. Єдни пошли найсц теку, док други почали глєдац добровольцох хтори би им подписали петицию. Перши подписи були на паперу. Бегали од угла по угел и патрели чи єст дакого вонка хто би их могол потримац.

Вистка же ше дзеци, векшином будуци першокласнїки, сами орґанизовали у надїї же ше и їх глас учує, швидко ше преширела по сушедстве и пошвидко ше у теки нашли и подписи шицких сушедових. Алє то нє було досц, та ютре рано теку однєсли до оводи и своїм виховательком виприповедали їх трапезу. Дзечнє зоз своїма подписами петицию потримали шицки заняти у дюрдьовскей оводи и їх пайташе хтори знаю писац.

Млади активисти лєдво чекали же би ше врацели дому и роботнїком Електровойводини указали їх теку. Алє кед пришли дому, були приємно нєсподзивани. Колїк бул помкнути на друге место.

Ура! Нашо древо виратоване!… Шицки ше радовали.

Сушеда, пред чию хижу ше находзи древо видзела же як ше дзеци закладали же би зачували єдно древо, та им и вона сцела помогнуц. И вона виприповедала роботнїком цалу приповедку и замодлєла их же би бандеру положели на друге место. Можебуц же уж теди и у Електровойводини чули же цо наймладши активисти сцу, та нє длуго роздумовали, поробели так як дзеци сцу.

А чи єст дацо векше од щирих дзецинских ошмихох на концу тей приповедки. Нєт. Мимоза там дзе и була, а там и дзеци, окреме тераз кед школски одпочивок, кед ше вечаром посходза и дружа, бавя и шмею.

