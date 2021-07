Як кед би за роки нє дзбала

Гоч роки вше баржей прицискаю, андя Маґда отримує свойо обисце и вельку заграду, а помогнуц часто приходза и єй дзивки хтори ю поряднє нащивюю. А у церкви у Бачинцох, на Службох Божих, и далєй чуц препознатлїви Маґдов глас. Вше є порихтана и других научиц шпивац

Медзи найстаршима Рускинями, а шлєбодно мож повесц и жителями у Бачинцох, то Маґда Страценски, дзеведзешат штири рочна жена, хтора и попри тим же є глїбоко у дзешатей децениї живота, активна и може ше сама обисц. Нащивели зме ю у єй обисцу, а вона нас дочекала з ошмихом, розположена и порихтана на кратко виприповедац слички зоз свойого живота. Правда, на перши завод нє була одушевена приповедац о своїм живоце хтори нє бул лєгки, та заш лєм на концу пристала.

ДАЛЄЙ ДО ШКОЛИ НЄ МОГЛО ОД РОБОТИ

На початку дознаваме же є народзена 1927. року у фамелиї Веньчельовскових, у хторей було пецеро дзеци. До школи ходзела у Бачинцох и добре памета же теди учителька викладала и по руски и по сербски.

– Була сом одлична школярка и мойо жаданє було предлужиц школованє у Сримскей Митровици, аж сом положела и примаци испит. Медзитим, обставини були таки же требало робиц у обисцу, а окреме помагац мацери, та сом на концу нє пошла до школи так як сом плановала. Теди у валалє було вельо Руснацох и руски дзеци у школи, а поряднє, каждого пиятку пололадню, ходзело ше на годзини виронауки. Кед даєдно дзецко нє було послушне, доставало „пацки”. Случело ше дакеди же сом анї нє пошла на виронауку. Мацери сом гварела же сом пошла, а я ше бавела з дзецми на улїци. И вец ше паноцец опитал мацери прецо нє приходзим на виронауку, а мац такой шицко зрозумела – щиро приповеда андя Маґда.

Перши паноцец у валалє хторого запаметал, бул паноцец Гирйоватий, а и нєшка нє забула дзиякох, Данила Папуґу потим Йовґена Папуґу, Мижа Кишового Медєшового як и Данила Надя Рацмишкового. Здогадує ше же єй дїдо и баба ходзели до церкви на Утриню, а оцец и мац на Службу Божу. А часи були таки же ше швидко одрастало. Почала Друга шветова война, а такой по ошлєбодзеню 1945. року, андя Маґда ше одала за Емила Страценского хтори бул параст. Обрабяли жем, требало вельо робиц и живот, з єдним словом, нє бул лєгки. Пришли и дзеци. Три дзивки Мартица, потим Славица, хтора нажаль пред 12 роками умарла, и наймладша Нада.

ДОБРЕ ДОК ТАК

– Ище 1980. року ми умар супруг Емил и од теди сом ше як ґдовица старала о дзивчатох хтори ше школєли у Новим Садзе. Було то давно, но, Слава Богу, здравє ме ище и нєшка трима, та обрабям и заграду, мам у дворе и дакус живини… Дзивки приходза помогнуц ми у роботи, алє ше я ище вше остарам досц поробиц сама. У загради шицко на час пошате, посходзело, и поряднє допатрам и цешим ше же будзе домашнєй желєняви – приповеда андя Маґда и у загради нам указує праве богаство желєняви на нє вельким фалаце жеми, о хторей ше стара, а шицко як под смушку, окопане и добре напредує.

Звичайно цикаве опитац ше людзом у красних рокох чи маю даяки рецепт або совит за длуговичносц, алє наша собешеднїца по тим питаню нє мала цо окреме повесц, лєм гвари же ше муши буц умерени у шицким и муши ше робиц, бо робота отримує чловека. Цо ше дотика хоротох, памета же пред 45 роками мала запалєнє плюцох, а 2001. року оперовала жовч. Же би ше у чаше пандемиї вируса корона нє похорела, благочасово достала и вакцини. Як нас и прияла у позитивним духу и енерґиї, андя Маґда нас так и випровадзела зоз свойого обисца зоз жаданьом за даяке нове стретнуце и розгварку.

НА СЛУЖБОХ БОЖИХ

Нє так давно андя Маґда ище сама одходзела до церкви на Служби Божо. Алє кед уж було вше чежше, и кд вецей нє могла, до помоци пришол парох, о. Дарко Рац.

– Пред Службу Божу пойдзем до єй обисца и привежем ю на авту до церкви, а после богослуженя ю врацим дому. Барз крашнє шпива, памета кажди глас, тропар и кондаки, и наисце нам помага. У шпиваню помага Верунки Надьовей хтора коло нєй научела шпивац – гвари паноцец Рац.

УШОРЕНЕ ОБИСЦЕ

Тот хто крочи до двора андї Маґди, такой обачи же там шицко попораєне и ушорене, а на тернацу ше шири винова лоза. Обисце наисце так крашнє випатра, як кед би у нїм жила даяка младша жена и старала ше о каждей дробнїци. На муре фотоґрафиї медзи хторима и андя Маґда док була дзивка, у широких сукньох поприберана…

