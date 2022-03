Як ше духовно порихтац за Вельку ноц

Того року Велька ноц по грегориянским календарe слави ше 17. априла, а по юлиянским 24. априла и потамаль єст надосц часу, та ше можеме добре пририхтац за преславйованє того велького швета.

При шицких наших вирних, по обидвох календарох, тераз пост, та би ше требало стримовац од конзумованя масних єдзеньох (меса, млєка, вайцох) и алкоголу, як и од нєдобрих думкох и дїлох. Прави циль поста чисценє цела и души од тїлесних и духовних страсцох и вон благотворни и за душу, и за здравє чловека.

Отец Иґор Вовк, парох у Сримскей Митровици у Церкви вознесеня Господнього и у Беоґрадзе, гвари же треба знац же пост нє лєм кед ше посци у єдзеню, алє пост треба же би бул здружени з любову ґу своїм найблїзшим, з добрима дїлами и молитву.

– Пост нє лєм цо и кельо чловек поє, алє и кельо ше пременї на лєпше и за посценє нїґда нє позно. Дахто дума же нє почал посциц од першого дня поста и же вец анї нє треба же би посцел, алє нє так! Вше мож почац посциц, бо пост то пременка живота на лєпше. Треба же би кажде себе задал задаток же би кажди дзень пречитал дацо зоз Святей євангелиї, же би ше вецей модлєл и же би ше намагал вируциц шицко неґативне зоз живота. Живот без молитви то знїщованє свойого єства, а даванє часу за Бога у молитви то пошвецованє часу себе, и то нам помага же бизме духовно змоцнєли. Тото цо зме мали два роки зоз корону, допринєсло же би ше звекшало число депресивних людзох, а праве пририхтованє за Вельку ноц треба же би шицким помогло же би жили у радосци. Исус Христос бул и вше є радосц. У доме у хторим ше модлї молитву Богородице Дїво, радуйся, у тим доме вше радосц – гутори о. Иґор Вовк и додава же маме и нашу Икону Мацери Божей Водицовей, хтора идзе по парохийох и ту є же би виполнєла шерца людзом з надїю и з любову.

Отец Вовк здогадує и же треба любиц своїх ближнїх.

– Нєшка маме вельки кризи у одношеньох у фамелийох и у малженствох медзи супружнїками. Кажди чловек треба же би прилапел свою жену и свойо дзеци таки яки су. Супружнїки нє треба же би преруцовали єдно другому и поволовали ше на „як дакеди було”. Тот менталитет од теди нє можеме преруциц до нєшкайшого живота, нажаль, видзиме як живот идзе и цо ше случує коло нас. Тераз нам шицким чежко кед видзиме у медийох же людзе муша сцекац зоз своїх домох з України, же велї страцели живот, велї страдаю и церпя, дзеци плачу, вельки страх и нєизвесносц и же ше пре войну розбива фамелиї. Шицким нам ище швиже и здогадованє на 1999. рок и бомбардованє нашей жеми. Прето треба же бизме ценєли тото цо маме, же маме мир и же нашо фамелиї вєдно. И кед ше гнїваме, треба пребачиц, пост без пребаченя то нє пост, то диєта! Ми як Християнє нє шмеме осудзовац нїкого, алє треба же бизме ше модлєли за мир у цалим швеце. Пост и молитва нагода зєдинїц ше зоз свою фамелию и змоцнїц вязу з Богом – поручує о. Иґор Вовк.

ДАКУС ЗОХАБИЦ ДРУЖТВЕНИ МРЕЖИ

Отец Иґор Вовк ше здогадує же ше раз, як студент у Риме, одрекнул мобилного телефона на 40 днї, нє було му лєгко, алє гвари же би тераз, попри шицких обовязкох хтори ма, чежко таке дацо могол зробиц. Алє кед ше чловек сце дакус зачувац и кед му то його обовязки допущую, добре би було дакус ше зохабиц дружтвених мрежох, бо вони под вельким вплївом того цо ше надрилює як пропаґанда и уноша до животох людзох вельку знємиреносц, а шлєбодни час хтори ше так достанє мож препровадзиц у молитви, хтора бизовно будзе хасновита и за душу, и за цело.

