Ярнє ушорйованє явних поверхносцох ширцом вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – На вецей як седемдзешат локацийох у Вербаше и у населєних местох вербаскей општини, та и у Коцуре, вчера, 27. мая, почала велька акция ярнього ушорйованя.

Вецей як шейсто гражданє, роботнїки явних подприємствох и општинских службох, Општинскей ради и члени здруженя гражданох, вєдно зоз занятима ЯКП „Комуналєц”, позберали шмеце, покошели траву, коровча и други рошлїни и орезали древка у числених городских паркох и на желєних поверхносцох. Ушорени ожелєнєти подруча коло транспортнїцох, школох, установох, дзецинских бавилїщох, паркох. Механїзацию и другу опрему за роботу обезпечели дзепоєдни локални компаниї.

Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич вєдно зоз гражданами участвовал у тей акциї, а з тей нагоди гварел же шицки жителє указали вельку еколоґийну свидомосц и прихильносц ґу заєднїци.

Директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич визначел же дзекуюци масовносци тей ярнєй акциї ушореня, у рекордним чаше зробена велька и значна робота.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)