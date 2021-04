Ярнї пияц квеца будзе на пияток и соботу

КУЛА – Ярнї пияц квеца будзе орґанизовани на платоу опрез пошти у улїци Йосипа Крамера 16. и 17. априла од 8 до 19 годзин.

Манифестация обдумана же ше нащивительом представя насампредз продукователє квеца зоз цалей держави, алє и квецаре зоз рижнима аранжманами, та украси за двор, мебель за лєтни башти и велї други интересантносци.

Заинтересовани продукователє квеца и викладаче рижних продуктох треба же би ше приявели до Канцелариї за локални економски розвой на телефонски числа 025/751-189 од 7 до 15 годзин.

Орґанизаторе манифестациї Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

