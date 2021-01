Ясна визия и чиста перспектива за 2021. рок

Цалому рускому народу винчуєм Националне швето Руснацох у Републики Сербиї, хторе ше по 14. раз преславює, з тей нагоди, у окремних условийох у городу Новим Саду хтори того, 2021. року, преглашени за европску престолнїцу култури.

У року за нами пандемия у значней мири поремецела велї обласци нашого живота, и то у першим шоре нашо одношенє ґу здравю, та и саме здравє, културу, образованє, економию, наш дружтвени живот, нашо емоциї… Пришли зме до ситуациї же тото цо було заплановане часточно було одказане, часточно вименєне, а на концу вельо того було витворене у модификованей форми. Так настала и наша нова реалносц!

У таких обставинох постало нам цалком ясне на кого и на цо ше можеме опрец, а то нас шицких познєйше виполнєло зоз радосцу и подзековносцу же зме през тоти чежки хвильки дошли до векшого медзисобного порозуменя, до розвою векшей сцерпезлївосци и до векшого зблїжованя.

Прето зме окреме подзековни шицким тим котри нєвичерпно робели цали час у другим плану, часто у барз чежких и нєвигодних условийох, окончуюци свойо каждодньово задатки, а окрем того, сполньовали и додатни вимоги у таких екстремних условийох. Ту у першим шоре думам на медицински, образовни кадер и занятих у Националним совиту…. Нїґда нє забудземе на вас и вашу пожертвовносц.

Шицки тоти прешлорочни подїї и почежкосци нам оможлївели же бизме научели цошка нове, же ше можеме прилагодзиц, пренайсц нови ришеня, же зме здобули нови искуства и же до того Нового 2021. року уходзиме зоз цалком ясну визию и чисту перспективу у котрей зме годни превжац инициятиву, ознова будземе активни у полней моци и витвориме нєсполнєти плани.

Цалком сом прешвечени же шицки вєдно, злучени у заєднїцких мрийох и цильох, можеме посцигнуц значни успихи котри себе поставиме у Новим 2021. року. За нами длугока и богата история на тих просторох од скоро трох викох, и най спомнєм лєм даскельо значни рочнїци котри указую же зме упарти, дошлїдни и витирвали у шицких животних обласцох: 100 роки як обявени перши Руски календар котри видало Руске народне просвитне дружтво, 100 роки як обявени перши Буквар на руским язику, 98 роки як обявена перша руска Ґраматика котру написал др Гавриїл Костельник, 75 роки од снованя означела наша Новинско-видавательна установа „Руске слово”, 50 роки прешло од снованя Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, тиж, 50 роки прешло од снованя Дружтва за руски язик, литературу и културу, 40 роки прешло як почала робиц студийна ґрупа за руски язик и литературу, а нєшкайша є Катедра за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе.

У тих остатнїх 100 рокох основани ище велї здруженя, културно-просвитни и културно-уметнїцки дружтва, образовни установи, радия, телевизиї и як и други значни институциї, цо шицко вєдно шведочи же наш руски народ на тих просторох цалком свидоми свойого єства, свойого идентитету и традицийних вредносцох котри ше преноша з колєна на колєно уж виками!

У тим року нас чекаю ище даскельо барз значни задачи котри у велькей мири опредзелюю нашу будучносц на тих просторох, а то у першим шоре, попис жительства котри ше окончує кажди 10 роки и од котрого цалком завиши наш будуци маєтни стан, алє и велї други аспекти каждодньового живота у Републики Сербиї. Прето уж тераз надпоминам цалому нашому рускому народу же од того попису завиша насампредз, нашо образовни и информативни установи, културно-уметнїцки дружтва и поволуєм, же бисце ше шицки обовязно вияшнєли на тим попису як припаднїки рускей националней меншини.

Друга значна задача то анализа старей и писанє новей Националней стратеґиї за наиходзаци период. Можеме ше цешиц и пишиц зоз тим же ми єдна од ридких националних меншинох у Републики Сербиї котра ма таки документ и дзе зме часто представени як єдна од найажурнєйших и найорґанизованших националних меншинох, а без окремней помоци матичней держави на котри ше скоро шицки други меншини операю! То ище єден доказ же кельо зме унапрямени єдни на других и кельо зме єдинствени у тей роботи, операюци ше нєпреривно на власни моци и схопносци!

Треца, нє менєй важна задача, то активованє роботи у подручних канцеларийох, прейґ котрих ше намагаме витвориц обезпечованє додатних средствох за локални потреби и лагоднєйши живот у тих местох за припаднїкох нашей рускей заєднїци, през проєктне финансованє.

Далєй, плануєм за тот рок активованє роботного цела за медзинародни одношеня и традицию, кед же то финансийни стан дошлєбодзи, бо национални совити однєдавна под юрисдикцию окремного Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. Уж на першей схадзки котра отримана у Беоґрадзе, концом новембра 2020. року, було поведзене же ше вимага значне звекшанє финансийней потримовки з боку держави, бо буджети националних совитох на истим уровню од 2014. року, вимоги вше векши, звекшало ше и число националних совитох, а и инфлация однєсла значну вкупну вредносц у реалносци каждодньового живота.

На концу, винчуєм ище раз цалому рускому народу Националне швето и жадам вельо здравя и успишни 2021. рок.

