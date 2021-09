Я, (нє)судзени програмер

Нєт нас вельо, на нас, Руснацох, думам, и углавним ше шицки медзи собу познаме лєбо зме родзина, так же за велїх з вас, факт же сом ходзел до Керестура до школи, нїч нове. Теди зме ище мали тото нєщесце же ше такой после основней виберало такв. унапрямене образованє. Нєшесце, гварим, бо дзецко хторе наполнєло 14 лєбо 15 роки нє ма благого поняца анї цо сце, анї цо будзе робиц о 15 минути, а дзе о 15 роки… Поента у тим же зме теди, а и нєшка, жили у системи хтора наклада типски шаблон: законч школу (бонус: „уч же биш у живоце нє мушел робиц”, цо окреме идиотска филозофия, алє є тераз нє тема), запошлї ше, одслуж войско кед ши хлоп, винчай ше, хижа, двойо дзеци, ходз на роботу, чекай пензию, конєц. Нє дай боже же би дахто пременєл фирму, лєбо, боже сохрань, професию.

Дахто можебуц задовольни зоз таким животом, окреме тоти хтори такой после основней „уджобли” професию хтора их и дзень нєшка виполнює. Даєдни блукали и глєдали, а єст и таких хтори нашли роботу, любели ю, алє их вецей нє цикави. Е, медзи тима остатнїма и я. У єдней хвильки сом дошол по питанє: А цо тераз? З єдного боку сиґурна робота, державна фирма, стаж, осиґуранє и пензия. Реликти старей филозофиї хтора дакеди можебуц, мала смисла, алє у неолибералним капитализме и єй смисел и сиґурносц под вельким знаком питаня.

Но та, пре шицко спомнуте, плус ситуация у медийох, плус як ше чувствуєм на роботи, почал сом штудирац цо бим могол робиц попри новинарства, а же би ме цикавело. Милион ствари ми преходзело на розум, алє ше якошик кажди раз врацам на програмованє. Лоґика ми гуторела же сом то дакеди учел, розумел, любел, та чом да нє. И так, з моїма 46 рочками, ознова сом почал учиц, (конкретно, javascript), и можем повесц же ми солидно идзе. Алє то нє поента. Сущносц у тим же кельо ми людзе гуторели най розштудирам ище раз, заш лєм сом у державней фирми, цо сиґурне-сиґурне. Було и тих осторожнєйших хтори ме потримовали, алє совитовали най нє зохабям новинарство. Єдини, окрем узшей фамелиї, хтора ме цалком, безусловно и щиро потримовала, то цудзинци, людзе зоз иножемства. Вонка, очиглядно маю иншаку филозофию живота од нашей, научени су же би ше нє бали, алє же би витворйовали свойо цилї, таки им дружтвени mindset.

И похопел сом же ми ше тот їх mindset баржей пачи од нашого, же ми досц роботи хтору уж длуго нє любим, у хторей сом уж витворел кажди циль хтори сом себе поставел. Похопел сом же мам нагоду жиц ище єден виполнєти професийни живот. Нє одпитуєм ше од вас, алє вам сцем повесц же у велькей мири од вас завиши чи будзеце, и кельо будзеце щешлїви, а ви як сцеце. Кед вам так добре, забудзце на тот текст. Кед нє, а ви меняйце; дацо, шицко, як ґод сцеце, алє меняйце, саме од себе ше нє пременї.

