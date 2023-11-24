Єден дзень як швето култури

Нє случело ше скоро у културним живоце Руснацох зоз Шиду, а и ширше, же у єдним дню мали даскельо значни културни подїї як то було пияток, 17. новембра. Шлєбодно би могло повесц же тот єден дзень, точнєйше пополаднє и вечар, у Руским доме було швето култури. Културна манифестация „Костельникова єшень” пришла и до Шиду, з наисце богату програму представиц красне писане слово наших руских писательох. Поетеса и писателька Ирина Гарди Ковачевич, потим писатель Микола Шанта, як и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, представели даскельо нови кнїжки наших познатих авторох.

За поцешенє же з тей нагоди було и авторох з того подруча хтори читательом понукли дацо нове, цо буду дзечнє читац, алє и чувац тоти кнїжки. Слово о кнїжкох о. Владимира Еделинския Миколки, як и Мирослава М. Цирби, у котрих кажди зоз свойого боку обробели значни животни теми и подїї вязани за живот Руснацох у прешлосци – Еделински писал о їх живоце у Бачкей и Сриму, а Цирба о културним живоце Руснацох у Шиду. Влонї з друку вишла и сликовнїца за дзеци Наташи Еделински Миколка, хтора уж рихта нову сликовнїцу, а Цирба и Еделински свойо писанє тиж предлужа з новима кнїжками у будучносци.

Истого дня, односно вечара, представели ше и аматере КПД „Дюра Киш” на Рочним концерту дзе приказали свою єднорочну роботу. И ту подмладзени учашнїки, порушана и младша фолклорна секция, планує ше же би робела и старша фолколорна секция, як и драмска секция з дзецми. Значи, културни живот Руснацох на тих просторох и далєй ше пестує. А ґу култури треба додац и информованє, бо пред спомнутима подїями отримани Усни новини „Руского слова”. И ту акцент бул на тей часци Сриму, а публики представени НВУ „Руске слово” зоз шицкима сеґментами своєй роботи, хтора ше з рока на рок преширює и збогацує.