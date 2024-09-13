Єдина Рускиня хтора робела иконостаси у наших церквох

Мария Канюх народзена у Бачинцох 1952. року, од оца Данила и мацери Меланки, народзeней Сабадош. Року 1955. ше преселєли до Миклошевцох, дзе єй оцец бул ветеринар. Потим, 1959. року ше преселєли до Вуковару, дзе Мария закончела основну и штредню школу, а Економски факултет у Осєку.

Одала ше 1978. року до Нового Саду и запошлєла у СОУР „Аґровойводина”. Ту була 17 роки, як директор сектору за розвой. Кед ше и тото подприємство розформовало, вец робела ище у 22 фирмох, приватних и державних, до пензиї.

У пензиї ше уписала до приватней школи иконостасу Михайла Джембера у Новим Садзе, хтора предвидзена же би тирвала два роки, а Мария ю закончела за 8 мешаци, бо ходзела до дуплих зменох за ученє, а и ишло єй.

Єй перша векша робота то иконостас у Церкви св. Йосафата у Райовим селу у Горватскей, 2008. року. Тиж, поробела и иконостас у Вуковаре, у Церкви Христа Царя 2009. року. У церковней сали у Новим Садзе ма портрети паноцох, хтори служели у тим городзе, пред сто роками, та потераз, цо реализоване 2013. року.

У Шидзе, у Лєтней владическей резиденциї, ма два образи формату

160 х 100 цм, олєй на платну – Мац Божа и Ангел чувар, од 2017. и 2018. року.

Самостойну виставу мала 2013. року у Новим Садзе, у Ґимназиї „Лаза Костич”, а участвує и у Ґосподїнцох з роботами народних руских облєчивох на колониї „Стретнуце у Боднарова”.

Попри иконох, роби портрети, пейзажи, конї, птици и практично шицко цо ше єй пачи. Од малярских технїкох хаснує олєйово фарби, акварел, сухи пастел, древени фарби и моделинґ масу. Люби пробовац и дацо нове, цо ище нє робела.

За кажду Вельку ноц, з вельку дзеку прави писанки, хтори потим подзелї познатим. Идзе єй и роби шицко цо ше роби з руками, наприклад, торти за свадзби, шиє, штрика, гекла, вишива. Як гвари, дома єй нє треба майстор, окрем за струю.

Була аж и рели вожач, и на медзинародним змаганю у Мадярскей завжала перше место.