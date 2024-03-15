Давна правда же анї єдно дружтво нє имуне на нєєднакосци, алє ше треба нєпреривно намагац и робиц на тим же би ше зменшало и ублажело социялни и економски розлики. Проблеми наставаю теди кед нєєднакосц постанє екстремна и вецей є нє на хасен економскому росту. Исную вецей толкованя социялней правди хтори приводза и до зраженя, бо постоя розлични интересни ґрупи и розлични очекованя, найвецей пре идеолоґийни предзнак. Розлични приступи ґу єднакосци и правди приводза и до условней подзелєносци на лїво и право орєнтованих у политичним смислу.

Социялни розлики нєшка ознова постали енормни и грожа понїщиц кажду идею о кохезивним дружтве, дружтве у хторим зме повязани духовно и солидарно у дзелєню заєднїцких ресурсох и вредносцох. Гоч звучи парадоксално, алє найбогатши людзе нєшка, котрих у процентох єст 1 одсто, маю вецей пенєжи як шицки други 99 одсто вєдно.

У єдней з бешедох у Ватикану папа Франциско визначел же зме себе створели нових идолох. Дакедишнє златне целє нєшка зачеране з култом пенєжу и диктатуру економских системох хтори безособни и без гуманого цилю. Пошлїдок того же ше вельке число людзох на планети чувствує виключено и марґинализовано, без роботи, и без можлївосци виходу з такей ситуациї.

Жиєме у чаше огромней нєєднакосци и людзе ширцом швета траца виру до демократиї, до власци з народу и за народ. Поставаме свидоми же ґлобална економия намесцена так же наградзує тих на верху, а на чкоду шицким нам другим. Опредзелєнє за достоїнство и исти можлївосци за живот, як и за активну дружтвену и политичну партиципацию вимага праведне розподзельованє дружтвених ресурсох. Шицки людзе заслужую єднаке достоїнство и заслужую єднаке почитованє, бо єднакосц, шлєбода и достоїнство предусловиє демократиї. А, основне предусловиє же бизме вообще могли бешедовац о самопочитованю и чувству достоїнства людзох то же би людзе мали материялну и еґзистенциялну сиґурносц.

Єдна зоз главних розликох медзи розличнима моделами державного благостану завиши од доступносци ґу бенефицийом. У системох социялних державох понука ше универзални бенефициї, помоц доставю шицки котрим вона потребна, без огляду на висину заробку або економски статус. Порция у социялдемократских державох векша як у либералних и конзервативних, а ришенє у тим же би держава дїйствовала превентивно. Дзекуюци векшому числу квалитетних социялних услугох, хтори доступни шицким, вельо менше число людзох завиши од социялней помоци держави.

Нєшка, вецей як гоч кеди, думаю дзепоєдни теоретичаре, потребне же би шицки хтори ище веря до демократиї и проґресу чловечества требали розвиц интернационални рух хтори ше спроциви идеолоґиї милиярдерскей класи и приведзе нас до швета економскей, социялней и еколоґийней правди. Средства за елиминованє худобства и стварянє еколоґийно отримуюцей ґлобалней енерґетскей системи ту пред нами, алє су у рукох корпоративних елитох и у рукох политичней потримовки. Заш лєм свидомосц же иснує алтернатива и же неолиберализем нє муши буц наш вибор и наша судьба, то початок його конца.

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