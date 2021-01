Єдна звичайна нєдзеля

Нє знам як ви на то патрице, алє кед ми нєдзельова юшка нє бистра – цалком ошалїм! Такой ше ми ю нє є!

Так було и внєдзелю. Виняла сом якишик косци, живинске месо и фалат младей говедзини, натрепала желєняви до гарчка, НА ЧАС приставела… Чим юшка почала врец, вжала сом черпацу вареху и зверху мишала. Так сом научела од познатого британского кухара Ґордана Ремзия. Вон гвари же кед ше ю так почнє мишац чим почнє врец – ґарантовано будзе бистра як слиза. И то правда, бо вше так робим. Алє…

Тей нєдзелї, попри юшки, надумала сом направиц и говедзиново шницли. Знаце, гевти кед их перше порихташ, начухаш зоз солю и попром, замачаш до муки и попражиш. Вец нашекаш вееельо цеску и складаш до палачинкарнї шор меса, на ньго цеснок, вец знова шницли и цеснок, и залєєш зоз воду. Воно ше так динста и крашнє згушнє. Прето ше супер зоз тим складаю пире кромплї. И як шалата печена паприґа. Е, то барз смачни полудзенок. А я праве таки надумала порихтац.

Тей нєдзелї зме славели и Дзень Руснацох. Думам себе – у нас госцина! Таман будземе дримац, хто кадзи, док нє почнє Служба Божа и цала програма. Штудирам чи да шицки штверо покладземе як позадину на телефони руску заставу, чи цо… Старши син гвари же ю вон уж мал, та тераз нє сце. И же баш безвезе же Руснаци вецей нїґда нє завежню даяку територию и нє буду мац свою власну державу. Мой, заш лєм, чловек на месце, та нам пред полудзенком налял по палєночку, та зме почеркали, гей, на многая и благая лїта шицким кельо нас ту єст.

Нєдзельови полудзенок нє бул богзна яки. Кед сом себе до танєра учерпла юшку – була мутна. Кед сом ю покоштовала – нє була слана. Уж ми прешедло.

– Цо же нє єш? – пита ше ми мой.

–Та, нє гладна сом. Цошка ми юшка нє смачна, мутна…

Анї мнє, анї мнє, анї мнє… Одгуковало по кухнї. Но, положела сом солянку на стол, та най себе кажде додава.

– Єдз, но! Та цо же є мутна? Ша нє идзе на виставу! – поцешел ме.

Хлїпам я ю, а вона мнє. И то нє конєц. Кед зме почали єсц шницли, шицки ше у цихосци лєм спатрали. Нїхто нє шмел наглас повесц же сом анї месо, а анї пире кромплї нє посолєла. Лєм ше после счухали до своїх хижох.

Тей нєдзелї цошка нє було наштимоване. Кед сом патрела програму, одразу ми блїсли пред очми памятки зоз шицких преславох на хторих сом була, на тото пред и тото потим. Того дня ше наисце цешим же сом Рускиня. Видзела сом кадзи емоциї рушели, та сом ше почала цешиц же добре же нєт правей преслави, бо бим од того цеску сама шедзела у сали. А и, паля як хвиля…

Внєдзелю сом ше, кед ше шицки пошли спац, зограла зоз ище єдну яблуковачу, а дунчик зоз солю сом премесцела ґу шпоргету. Скорей як цо сом заспала, през главу ми прешла думка – сцела ши швето, а то була лєм єдна звичайна нєдзеля…

