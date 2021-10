ШИД – З утакмицами дзевятого кола Општинскей фодбалскей лиґи Шид, закончена єшеньска часц першенства, а Єднота у Шидзе победзела прешвечлїво Братство зоз Соту зоз резултатом 6:2.

На таблїчки Напредак перши зоз 22 бодами, а Єднота осма зоз дзевец бодами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)