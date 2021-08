ШИД – Внєдзелю почала єшеньска часц першенства у Општинскей фодбалскей лиґи Шид.

У Шидзе Єднота страцела од Напредку з Вашици зоз 4:0 и хвильково на таблїчки забера осме место без бодох.

У другим колє, на нєдзелю, Омладинєц у Батровцох дочека Єдноту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)