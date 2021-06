Єдно пораженє, и єдна побида пионирох

РУСКИ КЕРЕСТУР – После двох змаганьох когуцикох, всоботу 29. мая, на терен вишли и младша екипа пионирох хтори страцели од моцнєйшей екипи з Кули, з резултатом 8:0, а потим и старши пионире, хтори екипу зоз Кули победзели з резултатом 7:2.

Пионире хтори наступели у обидвох возросних ґрупох були – Андрей Провчи, Лука Фа, Теодор Штранґар, Максим Катона, Адриян Гарди, Марко Колошняї, Даниєл Иванкович, Стефан Настасич, Алекса Сопка, Кристиян Гайдук, Андрей Чизмар, Вукашин Вуйович, Тадия Гарди, Тадей Виславски, Теодор Сеґеди, Давид Джуня, Валентина Кочиш, Неманя Кушич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Йован Плавшич и Иван Планчак.

Обидва возрости пионирох, дзецох 5. и 6. класи основней школи, тренираю Зденко Шомодї и Деян Йолич.

На соботу и пионирох, як и когуцикох, чека реванш змаганє зоз Кулянцами.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)