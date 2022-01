Єдно пораженє и єдна побида процив другопласованих

ЖАБЕЛЬ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русинˮ зоз Руского Керестура, у другей часци Першенства, одбавел два змаганя, 16. и 22. януара, у хторих дожил єдно пораженє и посцигнул єдну побиду.

У своєй Южнобачкей лиґи, 6. коло столнотенисере одбавели 16. януара у госцох, у Жаблю, дзе од домашнєй екипи страцели з резултатом 4:0.

За Русин бавели Иґор Фейди, Матей Сабадош и Матей Макаї, з тей нагоди без освоєних бодох, док 7. коло младим русиновим столнотенисером принєсло вельо лєпши резултати.

У Спортскей гали у Руским Керестуре всоботу, 22. януара, победзели фаворизовану, другопласовану екипу зоз Селенчи, з резултатом 4:3.

У тим змаганю, русиновей побиди найвецей допринєсол искусни Деян Надь, хтори на тот завод однєсол два побиди у поєдинєчних партийох и єдну у дублу. Матей Сабадош освоєл єден поен, а у дублу зоз Надьом ище єден, док Иґор Фейди, и попри тим же остал без освоєних поенох, обидва партиї одбавел барз добре.

На соботу 29. януара, у 8. колу Русин будзе госцовац у Бачкей Паланки, а такой шлїдуюцого дня, на нєдзелю, одходзи на 18. традицийни „Светосавски турнир” у столним тенису хтори будзе отримани у Новим Садзе.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)