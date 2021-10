Єдно пораженє и єдно нєришене змаганє процив Зомборцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Розвойней подручней фодбалскей лиґи, всоботу 9. октобра, пионире ФК Русин, одбавели два змаганя процив двох екипох ФК Оранж зоз Зомбору.

У першим змаганю, у хторим бавели дзеци народзени 2009. року, Русиновци страцели од госцох зоз Зомбору зоз резултатом 5:2, а у тим змаганю визначели ше Йован Плавшич и Марко Драґутинович хторим ше удало дац по єден ґол.

У шлїдуюцим змагню истого дня, младши дзеци, народзени 2010. року, одбавели нєришено процив моцней зомборскей екипи, з резултатом 2:2. Обидва ґоли за свой тим посцигнул одлични Лука Фа.

Резултати могли буц и лєпши, алє пре подлу хвилю за бависко, на змаганє нє пришли аж дзешецеро русиново бавяче, док госци зоз Зомбора пришли у комплетним составе и чишлєли 25-ерих одлично убавених бавячох.

За Русин у обидвох змаганьох наступели – Тони Орос, Марко Драґутинович, Лука Стойков, Тадия Гарди, Стефан Настасич, Андрей Провчи, Теодор Штранґар, Даниєл Иванкович, Кристиян Гайдук, Даниєл Надь, Лука Фа, Йован Плавшич и Неманя Будински.

З тей нагоди пионирох на змаганє водзел їх тренер Деян Йолич и тренер подростку Зденко Шомодї.

Свойо реґуларне першенствене коло, хторе того викенду екипа русинового подростку требала одбавиц процив ФК Раднички зоз Зомбору, нє було одбавене понеже госци нє пришли.

Пре нєозбильносц екипох подростку, нашо фодбалере потераз нє одбавели аж три змаганя хтори требали буц отримани на домашнїм терену, процив Текстилцу з Оджаку, екипи Борац з Бачкого Ґрачцу и процив Радничкого зоз Зомбору, док у госцох одбавене кажде змаганє.

На соботу русинов подросток госцує у Бачкей Паланки процив екипи Стари Ґрад, а пионире буду бавиц процив екипи Младосц зоз Апатину.

